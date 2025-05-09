Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan sahasında Bologna'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan-Bologna maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Loftus-Cheek, Rejinders, Hernandez, Pulisic, Joao Felix, Jovic

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...