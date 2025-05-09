Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan dizisi izleyicinin ilgisini çekti. Cuma akşamları ekrana gelen dizi ile ilgili "Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı, atv Sustalı Ceylan 7. bölüm fragmanı izle full" sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizi izleyiciyi ekrana kilitliyor. Süreç Film imzalı dizinin yeni bölümü ile ilgili "Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı, atv Sustalı Ceylan 7. bölüm fragmanı izle full" sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

SUSTALI CEYLAN 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SUSTALI CEYLAN GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar. Çırpındıkça dibe çekilir sanki.

Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile! Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.

Necmi'nin yaptığı yasa dışı altın işini öğrenmesiyle, yeni bir ateşin tam ortasında bulur Ceylan kendini. Necmi, eline geçen kozu sonuna kadar kullanıp para uğruna gerekirse gözünü dahi kırpmadan Ceylan ve Yusuf'un hayatını cehenneme çevirmeye hazırdır.

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran),

Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür)