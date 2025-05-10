Haberler Süper Lig Haberleri İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Akyazı'da dev randevu

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Akyazı'da dev randevu Trendyol Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor, evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi güçlü rakibini ligde yenmek isterken, sarı-kırmızılılar ise şampiyonluk için kritik bir karşılaşmadan daha galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zorlu derbi öncesi 11'lerini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Galatasaray haberleri (TS GS spor haberi) Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2025- 06:41









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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.