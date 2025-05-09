Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, 60. dakikada Milan Skriniar ile bulduğu golle 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slovak futbolcunun golü sonrası maçın hakemi Burak Pakkan'a VAR işareti yaparak tepki gösterdi.
Pakkan, mücadelenin 57. dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda VAR'a gitmiş ancak pozisyonu inceledikten sonra devam kararı vermişti.
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Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.