Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu transfer dönemi tarihlerini duyurdu.

Buna göre, yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 - 12 Eylül 2025 arasında olacak.

Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 arasında olacak.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.