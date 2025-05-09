RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'da izledi penaltıyı vermedi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısına rağmen sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda 'Devam' kararı verdi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mücadelenin 57. dakikasında Edin Dzeko'nun attığı şut RAMS Başakşehirli Jerome Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonun ardından hakem Burak Pakkan'a VAR tarafından izleme tavsiyesi verildi. Ancak monitörün başına gelen hakem Burak Pakkan 'Devam' kararı verdi.