RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'da izledi penaltıyı vermedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısına rağmen sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda 'Devam' kararı verdi. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2025- 21:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025- 21:37