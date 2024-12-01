Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Galatasaray maçı canlı kesintisiz izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2024- 10:01