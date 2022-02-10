Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Türk futbolunun başarısı için kulüplerin yabancı oyuncu transferinden daha çok altyapılarından yetişen genç yeteneklere şans tanıması gerektiğini söyledi.
Mircea Lucescu'nun şampiyonluk yorumu! "Trabzonspor..."
A Milli Takım ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucesu, takımı Dinamo Kiev'in Antalya'da yaptığı kampta flaş açıklamalarda bulundu. Türk futbolu ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'de yaşadığı ilginç bir anısını da anlattı. İşte o sözler...
Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, Ukrayna ekibinin Antalya kampında Dinamo Kiev'in yanı sıra Türk futbolunun geleceği, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon adayına, "Üç büyükler" ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.
Antalya'da kamp yapmaktan memnuniyet duyduğunu, Dinamo Kiev'in büyük bir kulüp ve marka olduğunu ifade eden Lucescu, geçen sezon mavi-beyazlılarla Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk kupası, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nın sahibi olduklarına dikkati çekti.