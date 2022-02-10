Bunun daha çok futbolcuların performansına bağlı olduğunu anlatan Lucescu, "Portekiz eski Portekiz değil. Ronaldo eski günlerinden uzak. Türkiye Milli Takımı, Portekiz'e göre daha genç. Gençlere de şans tanırsa bu maçta iyi sonuç elde edebilir." değerlendirmesini yaptı."Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kötü sezon geçirmesini de değerlendiren Rumen teknik adam, "Gerçekten zor bir dönem geçiyor. Fakat diğer takımlardaki potansiyel de ortaya çıkıyor. Üç büyüklerin düşüşü, Anadolu kulüplerinin yükselişi. İyi futbol oynuyorlar. Kayserispor, kupa maçında Fenerbahçe'yi eledi. 'Üç büyükler'in bu başarısız gidişe çare bulması lazım. Kovid-19 salgını bence taraftarların tribünlerde yer alamamasından dolayı büyük kulüpleri daha çok etkiledi." diye konuştu.