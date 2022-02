Dinamo Kiev'in çok iyi durumda olduğuna işaret eden 76 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, "Elimizdeki yeteneklerle idare etmeye çalışıyoruz. Çok büyük yıldızlar alamıyorum kulüpteki ekonomik sıkıntılardan dolayı. Ama şu an için takımda her şey yolunda. Bu istikrarın devam etmesini diliyorum. Dinamo Kiev'in her geçen yıl daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.