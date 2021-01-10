10 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük 2 - 1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fatih Karagümrük 3 puanı kaptı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında Karagümrük, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

'in 18. haftasında Karagümrük, ve 'nin golleriyle Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise Jevtovic'ten geldi. Bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına ilerleyen Shengelia, ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. İttifak Holding Konyaspor'un penaltı beklediğini pozisyonda hakem devam dedi.

15. dakikada Karagümrüklü defans oyuncusu Fatih topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak 'in önünde kaldı. Kaleci Emilliano ile karşı karşıya kalan Kravets'un vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı

22. dakikada Karagümrük atağında savunmadan dönen top ceza sahası dışında Biglia'nın önünde kaldı. Kaleyi düşünen Biglia'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada topu ceza sahası içindeki Ndiaye'ye gönderdi. Ndiaye'nin içeriye çevirdiği top altı pas üzerinde defansa çarparak kornere çıktı.

35. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşu az farkla dışarı gitti.

55. dakikada 'in ortasında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda sağ üst köşeye giden topu kaleci Emiliano parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren ve altı pasa inen Fatih Kuruçuk'un köşeye sert vuruşu kaleci 'in ellerinde kaldı.

66. dakikada 'nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Bertolacci'nin kafa vuruşu ağalarla buluştu. 1-0

80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Jevtovic'in hatasında topu kazanan Ndiaye'nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

83. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Jevtovic meşin yuvarlağı kafayla kalecinin solundan ağalarla buluşturdu. 2-1

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Serkan Tokat xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx

Fatih Karagümrük: Emiliano xx, Hedenstad xxx, Fatih Kuruçuk xxx, Campi xxx, Balkovec xxx , Biglia xxx, Papa N'diaye xxx, Andrea Bertolacci xxx (Jimmy Durmaz dk. 71 xx), Fabio Borini xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Ndao xxx, Mevlüt Erdinç xx (Sobiech dk. 77 xx)

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak

Teknik Direktör: Atilay Canel

İH Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xx, Jevtovic xxx, Sitya xx (Ömer Ali Şahiner dk. 67 xx), Hadziahmetovic xxx, xx, xx (Zymer Bytyqi dk. 75 xx), Levan Shengelia xx (Erdon Dacı dk. 56 xx), Sokol Cikalleshi xxx (Musa Çağıran dk. 75 xx), Artem Kravets xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (İH Konyaspor)

Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (İH Konyaspor)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Ankaragücü - Başakşehir | CANLI Ankaragücü - Başakşehir | CANLI
Rizespor - Denizlispor | CANLI Rizespor - Denizlispor | CANLI
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör