Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Bertolacci ve N'Diaye'nin golleriyle Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise Jevtovic'ten geldi. Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltirken, Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına ilerleyen Shengelia, Balkovec ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. İttifak Holding Konyaspor'un penaltı beklediğini pozisyonda hakem devam dedi.



15. dakikada Karagümrüklü defans oyuncusu Fatih topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Kravets'in önünde kaldı. Kaleci Emilliano ile karşı karşıya kalan Kravets'un vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı



22. dakikada Karagümrük atağında savunmadan dönen top ceza sahası dışında Biglia'nın önünde kaldı. Kaleyi düşünen Biglia'nın şutu az farkla dışarı çıktı.



27. dakikada Hedenstad topu ceza sahası içindeki Ndiaye'ye gönderdi. Ndiaye'nin içeriye çevirdiği top altı pas üzerinde defansa çarparak kornere çıktı.



35. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşu az farkla dışarı gitti.

55. dakikada Skubic'in ortasında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda sağ üst köşeye giden topu kaleci Emiliano parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.



63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren ve altı pasa inen Fatih Kuruçuk'un köşeye sert vuruşu kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.



66. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Bertolacci'nin kafa vuruşu ağalarla buluştu. 1-0



80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Jevtovic'in hatasında topu kazanan Ndiaye'nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 2-0



83. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Jevtovic meşin yuvarlağı kafayla kalecinin solundan ağalarla buluşturdu. 2-1



Stat: Kocaeli Stadı



Hakemler: Serkan Tokat xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx



Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xxx, Fatih Kuruçuk xxx, Campi xxx, Balkovec xxx , Biglia xxx, Papa N'diaye xxx, Andrea Bertolacci xxx (Jimmy Durmaz dk. 71 xx), Fabio Borini xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Ndao xxx, Mevlüt Erdinç xx (Sobiech dk. 77 xx)



Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak



Teknik Direktör: Atilay Canel



İH Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xx, Jevtovic xxx, Sitya xx (Ömer Ali Şahiner dk. 67 xx), Hadziahmetovic xxx, Oğuz Kağan xx, Milosevic xx (Zymer Bytyqi dk. 75 xx), Levan Shengelia xx (Erdon Dacı dk. 56 xx), Sokol Cikalleshi xxx (Musa Çağıran dk. 75 xx), Artem Kravets xxx



Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya



Teknik Direktör: İsmail Kartal



Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (İH Konyaspor)



Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (İH Konyaspor)

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ