UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında sahne bu kez Portekiz’de kuruluyor. Sporting CP, taraftarı önünde Fransa temsilcisi Marsilya’yı konuk edecek. Her iki ekip de turnuvada çıktıkları 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dengeli bir başlangıç yaptı. Şimdi gözler, dengeleri değiştirebilecek bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Sporting CP, evinde oynayacağı maçta taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet sayısını ikiye çıkarmak ve zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Öte yandan Marsilya, zorlu deplasmanda hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Sporting CP-Marsilya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting CP-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SPORTING CP-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Sporting CP-Marsilya maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

SPORTING CP-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Marsilya maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Inacio, Debast, Araujo, Morita, Hjulmand, Goncalves, Trincao, Quenda, Suarez

Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, O'Riley, Greenwood, Gomes, Paixao, Aubameyang