Trabzonspor'un Manchester United'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı Andre Onana, Afrika'da Yılın Kalecisi Ödülü için belirlenen ilk 10 aday arasında yer aldı. Kamerunlu file bekçisi ile birlikte listede yer alan diğer isimler ise şu şekildeydi: Vozinha, Ahmed El Shenawy, Numin Mohamedi, Yassine Bounou, Stanley Nwabali, Edouard Mendy, Marc Diouf, Ronwen Williams, Aymen Dahmen.