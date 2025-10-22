UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Ajax’ı konuk edecek. Enzo Maresca yönetiminde yeniden yapılanma sürecini başarıyla sürdürmek isteyen İngiliz temsilcisi, turnuvada hedefini büyük tuttu. Grupta 2 maçta topladığı 3 puanın üzerine çıkmak isteyen Londra ekibi, taraftarı önünde kazanarak iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Hollanda ekibi Ajax ise bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne istediği başlangıcı yapamadı. Dev mücadele öncesi futbolseverler, “Chelsea-Ajax maçı canlı izle” aramasını yoğun bir şekilde yapıyor. Peki, Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea-Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam ederken futbolseverleri Londra'da dev bir karşılaşma bekliyor. Chelsea, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Turnuvada final hedefiyle yoluna devam eden Enzo Maresca yönetimindeki İngiliz ekibi, bu mücadelede galibiyet alarak puanını 6'ya çıkarmayı amaçlıyor. Henüz puanla tanışamayan Ajax ise Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişe son vermek istiyor. Galatasaray maçı öncesi moral bulmayı hedefleyen Hollanda temsilcisi, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuçla geri dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Chelsea-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Chelsea-Ajax maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

CHELSEA-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Ajax maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Tosin, Cucurella, Lavia, Caicedo, Garnacho, Buonanotte, Neto, George

Ajax: Jaros: Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Klaassen, Taylor, Edvardsen, Gloukh, Godts, Weghorst