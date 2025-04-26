Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Moutoussamy, Bekir, Charisis, Efkan, Rodrigues, Manaj
Onvo Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski, Soner, van de Streek, Safuri, Samudio, Larsson
NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.