Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, kırmızı-beyazlı takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sezon genelinde başarılı bir performans ortaya koyduklarını ifade eden Zeki Yavru, yaşanan uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sezonu çok daha başarılı bir noktada tamamlayabileceklerini söyledi. Son haftalarda ise takımın yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Yavru, "Tabii genel tabloya baktığımız zaman bizim adımıza çok güzel geçen bir sezon olduğunu düşünüyorum. Yani üç kulvarda yarışıp bugün hala son iki hafta kala beşincilik şansı bulunan Samsunspor, bence çok başarılı bir sezon geçiriyor. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de önümüzde iki karşılaşma var. İkisini de kazanmak istiyoruz ve sonrasında ligi nerede bitireceğiz, pozisyonumuz ne olur hep birlikte göreceğiz "diye konuştu.

'HEDEFLERİMDEN BİRİ 2-3 SENE DAHA SAMSUNSPOR'DA OYNAYIP FUTBOLU BURADA NOKTALAMAK'

Hedefinin Samsunspor'da birkaç yıl daha devam ederek sonrasında futbolu bırakmak olduğunu belirten Yavru, şöyle konuştu:

"Çok uzun sakatlığı olan arkadaşlarımız oldu. Bir anda kadromuz çok eksildi. İşte Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ile oynadığımız Süper Kupa maçında çok eksik kadrolarla sahada mücadele ettik. Yani o günkü şartlarda tam kadromuzla sahada olabilseydik belki de çok farklı sonuçlar olabilirdi. Yani Süper Kupa'da da iddialı olabilirdik o dönemde. Ama dediğim gibi uzun süreli sakatlık yaşayan arkadaşlarımız oldu. O süreçler bizi etkiledi. Sonrasında teknik direktör Thorsten Fink'in gelmesi ve sakat arkadaşlarımızın düzelmesi, transfer döneminin ardından takımın toplanması, hocanın da tabii ki katkısıyla birlikte yavaş yavaş takım yükselişe geçti. Son haftalarda hepimizin gördüğü gibi dörtte dört yaptık. Evimizde Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmemiz bizim için çok güzel oldu. Bu sezon ben 40 maç oynadım. En kötü oynayan takım arkadaşımız zaten yaklaşık 30 maç süre aldı burada. 50 maç oynayan arkadaşlarımız var. Milli takımla birlikte belki de 60 maçı bulan arkadaşlarımız var. Benimde sezon sonunda sözleşmem bitecek. Ne olacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Dört sezondur buradayım. Sağ içi, sağ dışı, bu kulübe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Burada tabii başkanımızla da görüştüm. Hocamız da benimle görüştü. Ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Burada çok güzel günlerim oldu. Şehirde, camiamızla birlikte, taraftarımızla birlikte. Tabii ki de burada 2-3 sene daha oynayıp futbolu burada noktalamak isterim. Hedeflerimden biri bu."

Öte yandan Samsunspor, RAMS Başakşehir FK müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou katılmazken Olivier Ntcham takımdan ayrı koşu yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.