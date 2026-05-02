Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar kazanması durumunda şampiyon olacağı maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Böylelikle Cimbom şampiyonluk umudunu gelecek haftaya bırakmış oldu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar galip gelmesi halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor'un galibiyet gollerini 22 ile 71. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 57 ile 82. dakikalarda Cherif Ndiaye kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 9. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Bu sonuçla Galatasaray 74 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından şampiyonluk umutlarını gelecek haftaya bıraktı. Samsunspor ise 48 puana yükseldi.

Cimbom gelecek hafta sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY'IN KALESİNDE GÜNAY GÜVENÇ GÖREV YAPTI

Galatasaray'da Samsunspor karşısında kalede Günay Güvenç yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.

Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.

TARAFTAR STADI DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.

Müsabakada yaklaşık 2 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.