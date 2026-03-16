Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ın sakatlandığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada sakatlanan futbolcumuz Olivier Ntcham'ın yapılan klinik muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından ivedilikle başlanmış olup, tedavi ve rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.