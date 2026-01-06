Turkcell Süper Kupa'da final bileti için Fenerbahçe ile mücadele etmeye hazırlanan Samsunspor, Rick van Drongelen'in sol kasığındaki sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Samsunspor'da şok bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sol kasığındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.



Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.