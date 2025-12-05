Samsunspor'dan olay paylaşım! "Bu da mı penaltı değil!?"

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor, uzatma dakikalarında penaltı bekledikleri pozisyon için verilen karara tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 90+2. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelenin en çok konuşulan anıysa uzatma dakikalarında yaşandı. Samsunspor, 90+7. dakikada Kazımcan Karataş'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, bir süre VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sert tepki gösterirken, Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından da bir paylaşım geldi.

Samsunspor'dan yapılan paylaşımda Kazımcan Karataş'ın pozisyonuna yer verirken, "Bu da mı penaltı değil!?" notu düşüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM

"BUNU TARİHE NOT EDİN"

Samsunspor sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır.

Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen, müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir.

Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır.

Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin!