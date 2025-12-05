CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 22:20
G.Saray-Samsunspor maçında tartışmalı karar! G.Saray-Samsunspor maçında tartışmalı karar! 22:15
G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! 21:12
Beşiktaş ve F.Bahçe'den Uçar'a başsağlığı mesajı Beşiktaş ve F.Bahçe'den Uçar'a başsağlığı mesajı 19:01
Trabzonspor’da Göztepe mesaisi Trabzonspor’da Göztepe mesaisi 18:58
Buruk: F.Bahçe maçındaki... Buruk: F.Bahçe maçındaki... 18:35
Daha Eski
G.Saray evinde kazandı! G.Saray evinde kazandı! 17:44
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:32
Torunoğulları'dan transfer sözleri! Torunoğulları'dan transfer sözleri! 16:37
Jhon Duran'ın cezası belli oldu! Jhon Duran'ın cezası belli oldu! 15:56
F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır! F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır! 14:54
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 14:35
Yüksel Yıldırım'dan büyük tepki!
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
🍀 Süper Loto sonuçları | 4 Aralık Perşembe
Evde kilo vermek artık çok kolay!