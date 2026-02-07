Başkan Yıldırım, "Aslında maç öncesi umutluyduk. Puan veya puanlar alacağız diye kendimizi inandırmıştık ama maalesef takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi. Bırak galibiyeti puan almayı da hak etmedi. Bizi inanılmaz üzdü. İnşallah iyi bir yapılanma yapacağız. Çünkü bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla da sezon sonu yolları ayıracağız, görünen o. Çünkü ben gerçekten Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Yani ya bu gidişatı düzeltecek, başka çaresi yok sezon sonuna kadar. Kimsenin bizi üzme hakkı yok. Bu Samsun taraftarını üzme hakkı yok. İyi bir maç olacak diye maça geldim ama oyuncular bana bunu hissettirmedi. Onlar hissettirmiyorsa açık söyleyeyim demek ki bazı şeyleri yapmamız lazım artık. Çünkü oyuncular Samsun'a doymuşlar. Çünkü tıkır tıkır paralar ödeniyor, primler ödeniyor, her şey ödeniyor. Aç olmuyorlar. Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraflarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım" diye konuştu.
"BUNLARI ÇÖZECEK OLAN HOCAMIZ"
Başkan Yıldırım transfer adına isteneni yaptığını ancak takımda bilmediği bir şeyler olduğunu söyleyerek, "Bilmiyorum bir şeyler oluyor bu takımda. Bunları çözecek olan hocamız. Ben değilim. Ben gerekeni yaptım. Transferde istenen yerleri aldım. Son üç günde Eliyas tavşanı Türk vatandaşı yaptık çok hızlı bir şekilde buradan İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek yaptı bize Türk vatandaşı olması için. Yer açıldı ama hocamız transfer pek düşünmediğini ancak çok çok iyi bir oyuncu olursa 'alın' dedi. Çok iyi bir oyuncu bulamadık. Bir ara Sterling'le bir ilgilendik, çok istedik. Onun da Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediler. Ondan sonrası zaten gereksiz olacaktı. Söyleyeceğim zorlu bir döneme giriyoruz. Ama ben takıma inanıyorum. Hoca gerekeni yapacaktır" şeklinde konuştu.