PFDK, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'ye 2 maç ceza verdi. Yapılan açıklamada "ALATASARAY A.Ş. sporcusu ROLAND SALLAI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına" ifadeleri yer aldı.
Roland Sallai'nin cezası açıklandı!
Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görmüştü. PFDK, yıldız oyuncunun cezasını açıkladı.
Yayın Tarihi: 27.11.2025 - 19:49