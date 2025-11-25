CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Union SG maçı detayları! Galatasaray-Union SG maçı detayları! 17:00
İşte Visca'nın son durumu! İşte Visca'nın son durumu! 16:59
İspanya'dan flaş Victor Osimhen iddiası! İspanya'dan flaş Victor Osimhen iddiası! 16:38
Lewandowski'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt! Lewandowski'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt! 16:29
F.Bahçe'de transfer kararı verildi! En-Nesyri... F.Bahçe'de transfer kararı verildi! En-Nesyri... 15:59
F.Bahçe'de Ferencvaros maçı öncesi büyük sıkıntı! F.Bahçe'de Ferencvaros maçı öncesi büyük sıkıntı! 15:35
Daha Eski
Beşiktaş'ın rakibi RK Celje oldu Beşiktaş'ın rakibi RK Celje oldu 15:08
Galatasaray U19-USG U19 ile yenişemedi Galatasaray U19-USG U19 ile yenişemedi 14:58
Stefan Savic’ten Edin Visca’ya ziyaret! Stefan Savic’ten Edin Visca’ya ziyaret! 14:23
G.Saray'a USG maçı öncesi şok! G.Saray'a USG maçı öncesi şok! 13:51
F.Bahçe Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü 13:51
F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 12:27
Samsunspor Breidablik maçına hazır!
Breidablik-Samsunspor maçının hakemi belli oldu!
Süper Loto kazanan numaralar belli oldu mu?
Show TV Bahar 61. bölüm fragmanı izle