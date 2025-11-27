Breidablik-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi'nde liderliğini devam ettirmek isteyen Kırmızı Şimşekler, kritik mücadelede İzlanda ekibiyle karşılaşacak. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.