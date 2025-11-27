Breidablik-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız.
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında liderliğini sürdürmek isteyen Kırmızı Şimşekler'in bu kritik mücadelesini canlı olarak takip edebilirsiniz.
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Luoviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Breidablik-Samsunspor maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başladı.
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan Breidablik-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
𝗟𝗘𝗜𝗞𝗗𝗔𝗚𝗨𝗥 💪<br>— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) November 27, 2025
Farklı yazılır ama duygusu aynıdır: Maç Günü!#SamsununMaçıVar#Samsunspor #AtatürklüArma #FromSamsunToEurope #UECL #BDRvSAM pic.twitter.com/2oSXDfobbB