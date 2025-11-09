Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligdeki formunu devam ettirmeyi hedefleyen Samsunspor ile alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan ikas Eyüpspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Celil, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.
ikas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin Yalçın, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Ampem, Thiam.