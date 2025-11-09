Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Galatasaray maçında yeşil-siyahlılar, Victor Osimhen'in kırmızı kart görmesi için hakem Çağdaş Altay'a iki kez itirazda bulundu.

Mücadelenin 28. dakikasında Smolcic'e yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gören Victor Osimhen için Kocaelisporlu futbolcular kırmızı kart itirazında bulundu.

41. dakikada Tarkan Serbest, Nijeryalı futbolcunun müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay faul kararına hükmetti. Kocaelisporlu futbolcular ve yedek kulübesi, Osimhen'in kırmızı kart görmesi için tekrar itiraz etti. Yoğun itirazlar sonrası maçın hakemi, Kocaelispor kulübesine sarı kart çıkardı.

İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.