Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başladı.
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.
Kayserispor: Onurcan, Denswill, Hosseini, Carole, Abdulsamet, Mendes, Bennasser, Opoku, Furkan, Onugkha, Mane.