Lorient - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 12. haftasında futbolseverleri oldukça çekişmeli bir karşılaşma bekliyor. Lorient ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Peki, Lorient - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lorient - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 12. haftasında futbolseverleri oldukça kritik bir maç bekliyor. Çekişmeli geçmesi beklenen müsabakada Lorient ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Peki, Lorient - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Lorient - Toulouse maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

LORIENT - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Lorient - Toulouse mücadelesi Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.