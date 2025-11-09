Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u Kadköy'de konuk etti.

Mücadele öncesi Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyorum.

Bugün planımız dominant oynamak. Ofansif oynamak istiyoruz. Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 3 maç oynadı. Oyun stilleri değişti, daha farklı oynuyorlar. Çok fazla orta ve uzaktan şut deniyorlar. Biz de kendi oyunumuza odaklanacağız.

Ben geldiğimde Fred, çok fazla üst üste maç oynamıştı. İyi istikrar yakalamıştık İsmail ve Alvarez ile. Bazen bir karar verirken bir oyuncuya karşı değilsinizdir, başka bir oyuncuyu seçiyorsunuzdur. Ancak, her oyuna girdiğinde katkı verdi. Kaliteli bir oyuncu Fred. Şimdi onun sırası.