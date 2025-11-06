UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde Malta'nın Hamrun Spartans ekibini ağırlayarak zirve tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor. Legia ve Dinamo Kiev galibiyetleriyle milli heyecanı doruğa çıkaran kırmızı-şimşekler, 6 puan ve +4'lük averajla oturdukları 5. koltuktan yukarılarda yer kapmaya kilitlenmiş durumda. Taraftar ateşini sırtına alan Karadeniz temsilcisi, puansız ve -2 averajla 32. basamakta debelenen rakibini devirerek ilk 24'ü cebine koymayı planlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki bu kritik randevuda Thomas Reis'in öğrencileri, hata lüksü tanımadan sahaya çıkacak. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında heyecan dorukta. Temsilcimiz Samsunspor, Malta ekibi Hamrun Spartans ile Yeni 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde Polonya'dan Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i de sahasında 3-0 mağlup etmeyi başaran Karadeniz devi, ligde 6 puanla 5. sırada yer alıyor. Rakibi ise Jagiellonia deplasmanında 1-0 mağlup olmasının ardından evinde Lausanne ile oynadığı karşılaşmada da puan kazanamadı ve -2 averajla 32. sıraya yerleşti. Kazak hakem Bulat Sariyev'in yöneteceği karşılaşmada tüm detayları ve merak edilenleri sizler için derledik.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Hamrun Spartana maçı, 6 Kasım Perşembe günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Hamrun Spartana maçı, TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Celil, Emre, Musaba, Marius.

Hamrun Spartans: Bonello, Comprl, Bjelicic, Polito, Comenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Koffi, Smailagic.

ŞİMŞEKLER'DE 7 EKSİK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.

HEDEF 3'TE 3

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor. Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.