UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans’ı 3-0 mağlup etti. Holse, Emre Kılınç ve Mouandilmadji’nin golleriyle gelen bu galibiyetle kırmızı-beyazlılar 9 puanla zirveye yerleşti.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Norveç ekibi Hamrun Spartans'ı sahasında 3-0 mağlup etti.

58. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun korner atışında topla buluşan Emre Kılınç, gelişine yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Bonello'nun elleri arasından ağlara gitti. 2-0

65. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top direk dibinden yandan auta çıktı.

77. dakikada kırmızı-beyazlı takım 3-0 öne geçti. Sol çaprazda ceza sahası içindeki Holse'nin pasında arka direkte Mouandilmadji, boş kaleye topu yuvarladı. 3-0

Bu karşılaşmayla birlikte Samsunspor, 3. maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puana ve liderlik koltuğuna yükseldi. Hamrun ise 3. maçında da puanla tanışamadı ve son sıralarda yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, Breidablik deplasmanına konuk olacak; Hamrun ise sahasında Lincoln Red Imps'i ağırlayacak.