Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 10. haftasında futbolseverleri oldukça çekişmeli bir karşılaşma bekliyor. Stuttgart ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Peki, Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stuttgart - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 10. haftasında futbolseverleri oldukça kritik bir maç bekliyor. Çekişmeli geçmesi beklenen müsabakada Stuttgart ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Peki, Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Stuttgart - Augsburg maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.30'da oynanacak.

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Stuttgart - Augsburg mücadelesi Tivibuspor 1 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.