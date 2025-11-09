Roma-Udinese CANLI | Roma-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 11. haftasında gözler Roma’ya çevriliyor. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, sergilediği etkileyici performansın ardından milli araya galibiyetle girmeyi amaçlıyor. Ev sahibi ekip, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak Udinese karşısında puanını 24’e çıkarıp üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Kosta Runjaic’in takımı Udinese ise 15 puanla 9. sıradaki yerini korumak ve ligde istikrarını sürdürmek için mücadele edecek. Peki, Roma-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…