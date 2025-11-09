Açılan pankartta Atatürk'ün sözü olan "Benim naçizane vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ifadesi yer aldı.
Galatasaray taraftarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özel pankart
Son dakika GS haberleri... Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor’a konuk olan Galatasaray’da taraftarlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümüne özel pankart hazırladı.
Yayın Tarihi: 09.11.2025 - 17:11