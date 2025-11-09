İtalya Serie A’nın 11. haftasında Genoa, ligin diplerinde mücadele eden Fiorentina’yı ağırlayacak. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan iki takımın karşılaşması, hem ligde çıkış arayışını hem de milli ara öncesi moral kazanma şansını ön plana çıkarıyor. 6 puanla 18. sırada bulunan Genoa, iç saha avantajını kullanarak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Fiorentina ise 4 puanla ligin son sırasında yer alıyor ve alt sıralardan uzaklaşmak için kritik bir zafer arayışında. Peki, Genoa-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Genoa-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında futbolseverleri zorlu bir mücadele bekliyor. Genoa, taraftarı önünde ligin son sıralarında yer alan Fiorentina'yı ağırlayacak. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan iki takımın karşılaşması, hem ligdeki çıkış arayışını hem de milli ara öncesi moral kazanma mücadelesini ön plana çıkarıyor. 6 puanla 18. sırada yer alan Genoa, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galip ayrılmayı amaçlıyor. Öte yandan 4 puanla ligin son basamağında yer alan Fiorentina, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Futbolseverler aynı zamanda, "Genoa-Fiorentina maçı canlı izle" konusunu da yakından takip ediyor. Peki, Genoa-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte tüm detaylar…

GENOA-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Genoa-Fiorentina maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.