Ederson'dan Fenerbahçe'ye ayrılık teklifi! 10 milyon Euro...
Galatasaray derbisindeki kırmızı kartın ardından özür dileyen ve hakem tepkisi gösteren Ederson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı kalecinin, sözleşmesini feshetmek için sarı-lacivertli yönetime teklifinde bulunacağı iddia edildi. İşte o teklifin detayları...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın kırılma anlarından biri ise 62. dakikada yaşandı. Takımın Brezilyalı kalecisi Ederson, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAÇ SONRASI ÖZÜR VE HAKEM TEPKİSİ
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ederson, hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından özür diledi. Deneyimli kaleci, kırmızı kart kararına katılmadığını vurgularken hakem yönetimini de sert sözlerle eleştirdi.
"Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım, bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum."
PERFORMANS ELEŞTİRİLERİ VE AYRILIK İDDİASI
Sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Ederson, özellikle son haftalarda taraftarın hedefindeki isimlerden biri haline geldi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptığı hatalar ve Galatasaray derbisindeki kırmızı kartı, eleştirilerin dozunu artırdı.
Yıllık 11 milyon Euro kazanan tecrübeli kalecinin performansının beklentilerin altında kalması, yönetim cephesinde ciddi soru işaretleri oluşturdu.
"10 MİLYON EURO VERİN, AYRILAYIM" İDDİASI
Hürriyet'in göre Ederson'un Fenerbahçe'ye çarpıcı bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Brezilyalı kalecinin, sözleşmesinin feshi için "10 milyon Euro verin, beni serbest bırakın" şeklinde bir öneri yapacağı iddia edildi.
Mevcut sözleşmesine göre 2 yıl daha kulüple bağı bulunan Ederson, Manchester City file bekçisi Gianluigi Donnarumma'dan sonra dünyada en çok kazanan ikinci kaleci konumunda.
Derbi mağlubiyeti sonrası yönetim üzerindeki baskı artarken, Ederson'un durumu kulüp içinde önemli bir gündem maddesi haline geldi. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından Brezilyalı kalecinin geleceği netlik kazanacak.