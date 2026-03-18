Barcelona-Newcastle United maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Camp Nou'da Newcastle United'ı konuk ediyor. İlk maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından çeyrek final bileti için kritik mücadele yaşanacak. Hansi Flick yönetimindeki Barça, iç saha avantajını kullanarak üst tura çıkmayı hedeflerken, Eddie Howe'un Newcastle ekibi deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Barcelona-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Camp Nou'da Newcastle United'ı ağırlayacak. İngiltere'deki ilk karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından çeyrek final bileti için kritik mücadele sahnelenecek. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, iç saha avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Eddie Howe'un Newcastle United ekibi de sürpriz peşinde koşacak. İspanyol devi golcü yıldızlarıyla farkı açmayı planlarken, İngiliz ekibi deplasmanda etkili futbol sergileyerek tarihi bir sonuç almak istiyor. Peki, Barcelona-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona-Newcastle United maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

BARCELONA-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Newcastle United maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: J. Garcia; E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres.

Newcastle United: Ramsdale; Tripper, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.