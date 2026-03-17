Arsenal-Bayer Leverkusen MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Arsenal ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak kritik rövanş maçı, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İlk maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından çeyrek final bileti için son şans bu karşılaşmada belirlenecek. Mikel Arteta'nın Arsenal'i, Emirates Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle avantaj yakalamak isterken; Kasper Hjulmand çalıştırdığı Bayer Leverkusen ise sürpriz peşinde koşacak. Her iki takım da Avrupa'nın en prestijli kupasında yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Peki, Arsenal-Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?