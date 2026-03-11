UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. 11 Mart Çarşamba günü oynanan mücadeleleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Doue, Dembele
Chelsea: Jörgensen, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, James, Palmer, Enzo, Neto, Joao Pedro.
Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Vagiannidis; João Simões, Hjulmand; Catamo, Trincão, Luis Guilherme; Luis Suárez
Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago; Brahim Díaz, Vinicius, Arda Güler
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Semenyo, Doku; Haaland