Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.

Galatasaray - Liverpool eşleşmesi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çeken maçlarından biri oldu. Kura çekimi İsviçre, Nyon'da UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Çekimlerde eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic görev aldı. Galatasaray, iç sahada avantajını kullanarak turu geçmeye çalışacak. Liverpool ise Anfield'daki güçlü performansıyla eşleşmeye damga vurmayı hedefliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. İlk maç, İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray, taraftarı önünde avantaj arayacak. Rövanş maçı ise İngiltere'de Anfield Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Liverpool, kendi sahasında güçlü kadrosuyla avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da karşılaşan iki takımın Rams Park'taki mücadelesini Galatasaray 1-0 kazanmıştı, bu da sarı-kırmızılılar için moral kaynağı oldu.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turu maç tarihleri UEFA tarafından belirlendi. İlk maç 10 Mart 2026 günü TSİ 20.45'te oynanacak. Rövanş maçı ise 18 Mart 2026 tarihinde TSİ 23.00'te oynanacak. Bu tarihler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik önem taşıyor. İlk maçta alınacak sonuç, rövanş öncesi iki takımın stratejisini belirleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BUDAPEŞTE'DE

2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da oynanacak. Galatasaray, Liverpool'u bu turda eleyebilirse, çeyrek finalde Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı finalde ise rakip, Real Madrid – Manchester City veya Atalanta – Bayern Münih eşleşmesinden çıkan takım olacak.

SON 16 TURUNDAKİ DİĞER EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler ise şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) – Chelsea (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) – Manchester City (İngiltere)

Atalanta (İtalya) – Bayern Münih (Almanya)

Newcastle United (İngiltere) – Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) – Tottenham (İngiltere)

Bodo/Glimt (Norveç) – Sporting (Portekiz)

Bayer Leverkusen (Almanya) – Arsenal (İngiltere)