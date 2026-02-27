Al Ittihad - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Al Ittihad, Cuma günü evinde Al Khaleej ile karşı karşıya gelecek. Maç, Cidde'de bulunan Alinma Stadium'da oynanacak. Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Al Ittihad, iki maçlık beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmayı amaçlıyor. Al Khaleej ise kötü gidişata son vererek sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Peki, Al Ittihad - Al Khaleej maçı hangi kanalda?

AL ITTIHAD - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al-Ittihad FC-Al-Khaleej maçı bugün saat 22:00'de başlayacak.

AL ITTIHAD - AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Ittihad FC-Al-Khaleej Club maçının canlı takibini

