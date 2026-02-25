Juventus'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu! Kenan Yıldız ve Bremer...
Juventus'un, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatan Kenan Yıldız ve Gleison Bremer kadroda yer aldı.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2026 - 16:02
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
İtalyan ekibinin maç kadrosunda sakatlıklarını atlatan Kenan Yıldız ve Gleison Bremer yer aldı.
İŞTE JUVENTUS'UN MAÇ KADROSU