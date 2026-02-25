Juventus'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu! Kenan Yıldız ve Bremer...

Juventus'un, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatan Kenan Yıldız ve Gleison Bremer kadroda yer aldı.