Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. İtalyan ekibinde zorlu mücadele öncesi Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Sarı kırmızılılar, elde ettiği sonuçla İtalya'daki rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etmişti. İki takımın bir kez daha kozlarını paylaşacağı rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

Öte yandan Juventus'ta, Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcu, Como karşılaşmasında baldırına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan çıkarılmıştı. Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin, 20 yaşındaki ismi riske etmediği ve Kenan'ın son yapılan antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın yaşadığı sakatlığa rağmen Galatasaray maçında sahada olabileceği belirtildi.