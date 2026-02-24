Tedesco ikinci yarıya başlarken Musaba'yı kenara alıp, Mert Müldür'ü sahaya sürdü.

İlk yarıda Musaba, Kamil Ahmet'i geçmekte zorlandı ve etkisiz kaldı.

İkinci yarıda daha derli toplu, daha istekli bir Fenerbahçe vardı sahada.

Fenerbahçe baskısı karşısında Kasımpaşa da geriye yaslandı.

Tam Fenerbahçe'nin istediği gibi bir oyun ortaya çıktı.

Ama golcüsüz Fenerbahçe'de tek silah Talisca gibi duruyordu. Ama Talisca da gününde değildi.

Oosterwolde'nin yerine oyuna giren Kante de hem güçsüz, hem de etkisizdi.



