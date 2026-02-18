UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada son 16 play-off turu ilk maçında Bayer Leverkusen deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu. Bayer Leverkusen bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Leverkusen'in gollerini 60. ve 63. dakikada Patrick Schick kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat'ta oynanacak.
Bayer Leverkusen avantajı kaptı!
Yayın Tarihi: 19.02.2026 - 01:07