UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada son 16 play-off turu ilk maçında Bayer Leverkusen deplasmanda Olympiakos'a konuk oldu. Bayer Leverkusen bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Leverkusen'in gollerini 60. ve 63. dakikada Patrick Schick kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat'ta oynanacak.