UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Club Brugge, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. La Liga devi, ilk yarıyı Julian Alvarez ve Ademola Lookman'ın golleri ile 2-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında goller arka arkaya geldi. 51. dakikada Raphael Onyedika ile fark 1'e inerken 60. dakikada fileleri sarsan Nicolò Tresoldi, skoru eşitledi. Joel Ordóñez'in kendi ağlarına kaydettiği gol ile İspanyol temsilcisi 3-2 öne geçerken mücadelenin sonucunu belirleyen ve beraberliği getiren golü 89. dakikada Christos Tzolis attı.