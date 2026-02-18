Karabağ turu mucizelere bıraktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesinin ilk turunda Karabağ, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Temsilcimiz, mücadeleyi 6-1 kaybetti ve tur atlama şansınız mucizelere bıraktı. Konuk ekip, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. 2. yarıda Karabağ, farkı 4'e indirse de Newcastle'ın dakika 72'de bulduğu gol ile birlikte skor atandı: 6-1.

İngiliz ekibinin gollerini Anthony Gordon (4 gol), Malick Thiaw ve Jacob Murphy kaydetti.

Temsilcimiz Karabağ'ın tek golü ise dakika 54'te Elvin Cafarguliyev'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Şubat Salı günü TSİ 23:00'da başlayacak.