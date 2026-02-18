Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı şifresiz izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final turunda heyecan dorukta. Tofaş ile Beşiktaş GAİN, tek maç üzerinden oynanacak kritik eşleşmede karşı karşıya gelecek. Bursa’daki mücadelede kaybedenin telafisi olmayacak. Bu nedenle iki ekip de parkede en iyi performansını ortaya koyarak yarı final biletini kapmayı amaçlıyor. Taraftarlar ise hem takımların son durumunu hem de karşılaşmanın yayın detaylarını merak ediyor. Peki, Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?