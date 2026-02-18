EuroLeague Women’da yarı final play-in heyecanı dorukta. Fenerbahçe Opet, ilk karşılaşmada İspanya’nın güçlü ekibi Spar Girona’yı sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak rövanş öncesi skor üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor. Kupayı yeniden müzesine götürme hayaliyle parkede olacak Fenerbahçe Opet için bu mücadele büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

EuroLeague Women yarı final play-in turunda kritik bir randevu kapıda. Fenerbahçe Opet, ilk maçta İspanyol temsilcisi Spar Girona'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde alacağı güçlü bir skorla rövanş öncesi avantajı hanesine yazdırmanın peşinde. Final yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe Opet, bir kez daha kupayı müzesine götürme hedefiyle parkeye çıkacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesi basketbolseverler ise maçın yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Women yarı final play-in ilk karşılaşmasında oynanacak Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı FBTV ve Fenerbahçe YouTube ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ (FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA)

Sayı: 84.3 - 78.4

Ribaund: 38.6 - 38.8

Asist: 25.6 - 19.9

Top çalma: 11 - 8.8

Blok: 3 - 2.6

İki sayılık: %60.6 - %53.1

Üç sayılık: %36.2 - %29.4

Serbest atış: %84.9 - %80.3

İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE OPET-SPAR GIRONA)

Sayı: Iliana Rupert 15.2 - 17.7 Mariam Coulibaly

Ribaund: Julie Allemand 6.4 - 7.2 Mariam Coulibaly

Asist: Julie Allemand 7.5 - 4.5 Juste Jocyte

Verimlilik: Emma Meesseman 19.9 - 19.3 Mariam Coulibaly