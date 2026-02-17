Şampiyonlar Ligi play-off turunda dev kapışma! Portekiz'in başkenti Lizbon, bu akşam futbol dünyasının merkezi haline geliyor. Lig aşamasını 15 puanla 9. sırada tamamlayan ve kupanın en köklü ekiplerinden Real Madrid, 5 puanla 24. sıradan son anda play-off biletini kapan Benfica deplasmanında. Jose Mourinho yönetimindeki ev sahibi ekip, efsanevi taraftarlarının desteğiyle İspanyol devine tarihi bir sürpriz yapmayı hedefliyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ise deplasmandan avantajlı skorla dönmek için sahaya çıkıyor. Benfica'nın Estadio da Luz'unda oynanacak kritik mücadelede hangi 11'ler sahaya çıkacak? İşte maç öncesi son gelişmeler...

Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek yolda hata payı artık sıfıra indi. Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalabilmek için Estadio da Luz'un büyüleyici atmosferinde karşı karşıya geliyor. Lig etabında beklenen ivmeyi tam yakalayamayan ancak tecrübesiyle her zaman favori olan İspanyol devi, Portekiz'in zorlu deplasmanında taktiksel bir sınav verecek. Ev sahibi Benfica ise savunma disiplini ve hızlı hücum silahlarıyla dev rakibini durdurmanın planlarını yapıyor. Hem prestij hem de tur yolunda kritik önem taşıyan bu dev maç öncesi tüm detaylar netleşti. İşte Benfica-Real Madrid maçının detayları ve muhtemel 11'ler...

Benfica-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Lig play-off ilk maçı kapsamındaki Benfica-Real Madrid karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.

Benfica-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Benfica-Real Madrid karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak. Bu dev mücadele, TRT Tabii Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Benfica-Real Madrid MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Vinicius, Mbappe, Güler