Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK maç bilgisi: Saati ve yayın kanalı!

Trendyol 1. Lig'de kritik bir mücadele yaşanıyor. Ligde 19. sırada yer alan ve sadece 7 puana sahip Hatayspor, kendi sahasında play-off yarışındaki Iğdır FK ile karşılaşacak. Küme düşme hattından kurtulmak için her puana muhtaç olan Hatay temsilcisi, taraftarının desteğiyle moral arıyor. Öte yandan 38 puanla 8. sırada bulunan Iğdır FK, deplasmandan galibiyetle dönüp üst sıralara yükselmeyi planlıyor. Her iki takım için de farklı hedefler taşıyan bu maç, haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.